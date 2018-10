ESCLUSIVA TMW - Ag.Mbaye: “Felice per il gol, gliel’avevo detto. Ora più spazio”

© foto di Federico De Luca

“Il gol contro il Sassuolo è sicuramente una nota positiva, fa un bell’effetto perché ha consentito al Bologna di portare a casa un punto”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del Bologna Ibrahima Mbaye, Beppe Accardi. Non un gol qualsiasi, ma un gol voluto e predetto proprio dall’agente papà. “Il giorno prima - racconta Accardi - gli ho detto ‘mi hai rotto le scatole, mi avevi abituato a qualche gol e non ne fai da un po’’. Detto fatto, Ibra ha segnato, giusto che sia tornato a fare gol. Sono contento. Se ora si aspetta più spazio? Bisognerebbe chiederlo all’allenatore. Ha fatto un’ottima prestazione. Dopo la partita gli ho fatto i complimenti. Futuro? Abbiamo cinque anni di contratto. Ibra - assicura l’agente - si ritaglierà il suo spazio. Se poi da qui a gennaio non dovesse trovare lo spazio necessario vedremo. Ma vorremmo restare a Bologna, ovviamente - conclude Accardi - con degli spazi diversi”.