ESCLUSIVA TMW - Ag.Mbaye: “Resta a Bologna, folle non puntare su di lui”

© foto di Federico De Luca

“All’Italia manca soltanto che giochino i più giovani, ma con Mancini mi aspetto che la squadra cresca e faccia sempre meglio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Mbaye non trova spazio a Bologna...

È in Nazionale. Avrà modo di trovare più spazio anche con il Bologna. Le scelte le fa l’allenatore e lui deve essere bravo a metterlo in difficoltà”.

Cessione in prestito ipotesi possibile?

“Non abbiamo intenzione di andare via. Alla lunga giocherà. Ha cinque anni di contratto, sarebbe folle se il Bologna non puntasse su di lui”.

Accardi e Fiordilino del Palermo?

“Valuteremo la situazione da qua a gennaio. Se non dovessero trovare più spazio sarebbe giusto mandarli a giocare”.