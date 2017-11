ESCLUSIVA TMW - Ag. Mina: "Futuro da scrivere. Colombia? Ha svoltato così"

Fonte: Dal WyScout Forum di Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mauri e Francisco David Rey. Sono loro i rappresentanti dell'Officina Soccer presenti per questa due giorni a Londra per il Wyscout Forum. E con loro abbiamo discusso dei progetti di un'agenzia che ha, in questo momento, il suo core business in Colombia. "Adesso - esordisce Mauri - la nostra punta di diamante, unitamente allo zio, è Jerry Mina. E' il centrale difensivo della nazionale colombiana e gioca nel Palmeiras. Negli ultimi tempi è finito nel mirino di molte squadre europee".

Smentiamo la notizia di un Barcellona che l'ha già acquistato?

Assolutamente, non è così. C'è un preaccordo (il Barcellona ha il diritto di prelazione fissato a nove milioni di euro per la prossima estate, ndr) ma non c'è alcun tipo di accordo già scritto. Il giocatore è ancora libero di scegliersi la destinazione, così come qualsiasi club di presentare un'offerta".

Che tipo di difensore è?

"E' il migliore difensore centrale di tutto il Sud America - precisa Francisco David Rey -. E' alto 195 centimetri e segna spesso. Ha propensione offensiva e una buona fase difensiva. Nelle movenze somiglia un po' a Barzagli".

A lui è interessata la Samp. Ci sono anche altri club?

"In questo momento molte squadre si sono interessate a Mina e diversi club italiani. E' un calciatore del Palmeiras, anche se aspira a confrontarsi con l'Europa".

Costo del cartellino?

"Dieci-quindici milioni di euro".

Allargando il discorso alla Colombia. Come mai questo movimento negli ultimi anni è cresciuto così tanto?

"Avendo conosciuto - ha detto Mauri - una realtà come l'Envigado, che in Colombia ha anche uno scopo sociale ed è finanziato anche dal comune, mi do una spiegazione ben precisa. Il calcio è anche una strada scelta dallo Stato per una opportunità a tanti ragazzi che vivono in condizione di povertà. I ragazzi vengono avvicinati con facilità alla prima squadra e questo facilita il loro approdo in Italia e in Europa. Il calcio lo vivono come la svolta della loro vita.

Ci sono giovani interessanti dietro la generazione dei Falcao e dei Muriel?

"Si. Questa generazione ha dato il massimo e ora necessità di un ricambio. Si stanno già inserendo diversi giovani e si sta abbassando l'età media".

In conclusione: quali sono due giovani colombiani in rampa di lancio da segnalare?

"Due nomi su tutti - conclude Francisco David Rey -. Il primo è Eduard Atuesta, capitano dell'Under 20 classe '97 che gioca nell'Independiente Medellin. E' un centrocampista difensivo fisico e molto tecnico, con la testa sulle spalle. Il secondo è Jaminton Campaz, ha giocato il Mondiale Under 17 ed è un'ala destra di grandissima prospettiva".