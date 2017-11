ESCLUSIVA TMW - Ag. Mitroglou: "Felice all’OM. Emanuelidis, che talento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Panagiotis Galariotis, agente di Kostas Mitroglou, è tra i presenti al WyScout Forum di Londra a Stamford Bridge. "Kostas ha iniziato bene -dice a Tuttomercatoweb.com in esclusiva-, il Marsiglia è un club con aspettative importanti. Ha un buon rapporto con mister Garcia, aspetta il suo turno e ha tanta voglia di far bene. Ha fatto due gol in quattro partite, ma ha la personalità per fare sempre meglio".

Come si trova a Marsiglia?

"Bene, benissimo. La città è meravigliosa, ha uno splendido rapporto coi tifosi, col club, con il posto. Una piazza così non può che avere aspettative importanti".

Tra i suoi ragazzi anche Masuaku, terzino del West Ham, in passato anche vicino all'Italia.

"Ha tanto potenziale, è un terzino con profonde qualità offensive. È' felice a Londra, anche se è una stagione complicata, è innegabile. Adesso, speriamo che con Moyes le cose possano girare per il verso giusto ma ne sono certo".

Lei, chiaramente, lavora tanto in Grecia. Dove tra i talenti più brillanti c'è un 2000 del Panathinaikos.

"Emanuelidis: un esterno rapido, destro, sinistro, considerato tra i migliori prospetti del paese. Lo stanno coccolando e crescendo in attesa che esploda e che sia in prima squadra".

In Grecia, intanto, guida la classifica l'Atromitos.

"Pazzesco. Una storia incredibile, lì ho il difensore centrale Chatziisaias, in prestito dal PAOK, classe '92 e il terzino destro Kyvrakidis. È' una squadra interessante, un progetto gestito al meglio dal presidente e sono sicuro che tanti di questi ragazzi protagonisti di una favola faranno grande carriera".