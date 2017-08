ESCLUSIVA TMW - Ag. Mor: "Commissioni, zero problemi. Inter in 2-3 giorni? Forse"

Nelle ultime ore sono sorti dei problemi nella trattativa tra Borussia Dortmund e Inter per il passaggio in nerazzurro di Emre Mor, attaccante classe '97 che comunque rimane - a dire del suo entourage - vicino al trasferimento a Milano.

Parlando in esclusiva per TuttoMercatoWeb, l'agente del nazionale turco Mustafa Ozcan ha infatti smentito i presunti ostacoli riguardanti le pretese troppo alte sulle commissioni, spiegando quanto segue: "Non è vero, smentisco. Non c'è alcun problema riguardante le commissioni. La trattativa è in corso, c'è un affare che prosegue tra le società".

Il giocatore sarebbe felice di trasferirsi all'Inter?

"L'Inter è un grandissimo club, tra i più importanti in Europa. Vedremo quello che succederà".

Chiusura nell'arco di 2-3 giorni: possibile?

"Forse. Come detto, aspettiamo e vediamo quello che accadrà".