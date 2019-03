ESCLUSIVA TMW - Ag. Olivieri (68°): "Potenziale enorme, lo cercano in B"

Alla posizione numero 68 della classifica "I 100 giovani d'Italia" stilata dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è Marco Olivieri, attaccante della Juventus che quest'anno ha giocato in C nella squadra bianconera allenata da Zironelli. "E' stata una stagione strana perché la Juve B è al suo primo campionato ed è stata quindi un'annata di esperimenti", ha detto a TMW Vittorio Tosto, agente di Olivieri. "Marco è stato impiegato tanto ma in vari ruoli. Finora non è riuscito a segnare ma solo per una serie di episodi. Ha dato sempre qualcosa: poteva far di più ma non è stato messo in condizione di esprimere tutte le sue qualità. Peccato, ma ha comunque un potenziale enorme. E ci sono squadre di B che si sono interessate a lui per la prossima stagione. Dipenderà ovviamente dalla Juve".

Tempo fa accostò Olivieri a Di Vaio: conferma?

"Assolutamente sì. Ricordo che al primo anno dopo le giovanili nella Lazio, Di Vaio andò al Bari e faticò. Poi l'anno successivo alla Salernitana sbocciò. Ha la stessa forza e lo stesso potenziale. Mi auguro che faccia anche la stessa carriera"