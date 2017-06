ESCLUSIVA TMW - Ag. Onazi: "Può partire, ma sulla Viola nessuna conferma"

© foto di Federico Gaetano

Non trova conferme la notizia rilanciata in Nigeria relativa a un forte interessamento della Fiorentina per il centrocampista ex Lazio Ogenyi Eddy Onazi, calciatore classe '92 attualmente in forza al Trabzonspor.

Nel paese di nascita del calciatore hanno scritto di un'offerta viola da cinque milioni di euro per il mediano di Lagos, una indiscrezione che il suo procuratore Stephen Makinwa non ha confermato a TMW: "Può lasciare il club turco - ha detto -, ma non confermo l'offerta della Fiorentina. Ho letto anche io, ma non ci sono conferme", ha detto.