ESCLUSIVA TMW - Ag. Osimhen: "Napoli, perché no? Tanti contatti, ma non l'hanno già prenotato"

esclusiva Ag. Osimhen: "Napoli, perché no? Tanti contatti, ma non l'hanno già prenotato"

"Non giriamoci intorno: Victor Osimhen andrà via sicuramente". L'apertura di mister Christophe Galtier a RFI sembra fugare ogni dubbio circa il futuro del giovane e talentoso attaccante del Lille, obiettivo numero uno del Napoli per rimpiazzare il partente Arkadiusz Milik nella prossima finestra di mercato. Gli azzurri sembrano già pronti a chiudere e TuttoMercatoWeb.com ha approfondito la questione intervistando direttamente un membro dell'entourage del nigeriano classe '98, Osita Okolo.

Okolo, a che punto è la trattativa col Napoli?

"L'interesse del Napoli è importante, Victor piace molto a De Laurentiis e alla dirigenza degli azzurri. Ci sono già stati diversi contatti".

C'è chi dice che il club partenopeo lo avrebbe già "prenotato" per circa 60 milioni di euro?

"Questo non è vero, ad oggi col Napoli non è stato raggiunto alcun accordo preventivo. Vedremo cosa succederà col Lille, a cui appartiene il cartellino di Osimhen".

Il giocatore è attratto dall'offerta del Napoli?

"A Victor piace Napoli, una città fantastica, e piace ovviamente anche il Napoli come squadra. L'interesse di una big italiana personalmente non mi sorprende considerando quanto bene ha fatto col Lille (18 gol in 38 presenze nel 2019-2020, ndr). Se parliamo di Serie A, tuttavia, vanno considerati tanti altri fattori...".

Per esempio?

"Il tema razzismo. In Italia c'è un grande problema dal mio punto di vista, purtroppo è un fenomeno molto diffuso. In ogni caso, la parola finale sul suo futuro spetterà a Victor e a nessun altro".

Domanda secca per chiudere: Osimhen secondo lei giocherà nel Napoli nella prossima stagione?

"Se tutte le parti in causa saranno d'accordo, perché no?".