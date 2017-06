ESCLUSIVA TMW - Ag. Paletta: "L'interesse non manca, ma può anche rinnovare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Atterrato oggi a Roma per una serie di incontri, l'agente di Gabriel Paletta, Martin Guastadisegno, parla così del futuro del giocatore, che appare ancora incerto. Ai microfoni di TMW, l'agente regala un paio di battute in merito all'interesse di diversi club italiani per il centrale italo-argentino: "Stiamo parlando con diversi club, valutiamo tutto e per il momento non posso escludere niente. Offerte? Abbiamo parlato con tante squadre, ma non c'è nulla da aggiungere per il momento".

E' certo quindi che lascerà il Milan?

"Allo stato attuale no. Dobbiamo parlare con il Milan, c'è anche la possibilità di rinnovare, ne stiamo parlando e in quel caso non partirebbe. Siamo a giugno, c'è ancora tantissimo tempo per il mercato".