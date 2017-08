ESCLUSIVA TMW - Ag. Paletta: "O si riapre con la Lazio o resta al Milan"

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai nostri microfoni, l'agente di Gabriel Paletta Martin Guastadisegno commenta così il mancato approdo del giocatore alla Lazio: "Il ragazzo aveva chiesto un contratto alla Lazio (di durata triennale, ndr) e all'inizio sembrava che l'accordo si potesse raggiungere in poco tempo. Poi non è stato così e la trattativa s'è fermata".

Quindi resta al Milan o ci sono altre possibilità?

"No, non ci sono. Domani è l'ultimo giorno, se non si riapre questa trattativa resta al Milan".