ESCLUSIVA TMW - Ag. Paletta: "Valencia? Bugia. Aspettiamo decisione del Milan"

Tutto fermo, in attesa di una decisione definitiva da parte del Milan. Gabriel Paletta, titolare ieri nella prima amichevole dei rossoneri contro il Lugano, non conosce anche il suo futuro. "Valencia? Una bugia. Non so da dove sia venuta fuori", ha detto ai nostri microfoni il suo agente Martin Guastadisegno.

Quindi?

"La realtà è che non ci sono grossi sviluppi. Il Milan è molto concentrato sulle entrate e non ha ancora espresso con chiarezza la sua idea sul futuro di Gabriel".

Chi lo vuole tra i club di Serie A?

"Mi hanno chiamato in tanti, ma ripeto: aspettiamo una decisione del Milan".