ESCLUSIVA TMW - Ag. Pandev: "Lacrime vere, ci ha messo tutto se stesso. E' un segno del destino"

esclusiva Ag. Pandev: "Lacrime vere, ci ha messo tutto se stesso. E' un segno del destino"

vedi letture

Un'impresa storica per Goran Pandev e la sua Nazionale. La Macedonia, battendo la Georgia, è approdata ai gironi di Euro 2020 per la prima volta in assoluto. "Pare un segno del destino che abbia segnato anche il gol decisivo", dice a TMW Leonardo Corsi, agente dell'attaccante del Genoa. "E' un traguardo eccezionale raggiunto attraverso la sua firma, e chi senno'? Nel 2003 per la prima volta sono stato in Macedonia ospite di Goran, quando iniziò il nostro rapporto. Se rifletto sui progressi del movimento calcistico macedone dico che sono stati straordinari e sono legati proprio a Pandev. Devo aggiungere che si intuiva che era una generazione di calciatori che iniziavano ad avere qualcosa di più. C'era una struttura che aveva fatto bene in Under21 da Ristovski a Bardhi che poi ha composto la Nazionale maggiore arricchendone anche la rosa. Stiamo parlando di giocatori cresciuti in vari campionati europei, ma lì il talento c'è e cresce. Senza dimenticare la maturità dei più vecchi Nestorovsi , Trajkovski, una difesa preparata. E va dato merito anche ad un bravo allenatore, Angelovski, che ha saputo dare la sua impronta di gioco e un'organizzazione fondamentale. E ' una squadra che si chiude bene e riparte con soluzioni interessanti. Ieri peraltro dopo il vantaggio ha continuato ad attaccare con qualità".

Che cosa le ha detto Pandev in queste ultime ore?

"Stava festeggiando insieme a tutti gli altri compagni, dominava l'euforia generale, quello è un paese dove i successi sportivi accrescono il prestigio del paese all'estero, si punta sull'evoluzione del movimento calcistico e la gente ci sente molto. C'è una forte idea di patriottismo che forse da noi c'è in misura minore. E' un popolo giovane e ha bisogno di legittimarsi anche attraverso i successi sportivi. E' la realizzazione di un sogno. Goran era felice ma in modo diverso rispetto ai giorni della conquista della Champions. Mi dispiace non esser stato lì ieri. La sua era commozione vera, è una persona genuina. Forse i giocatori se lo sentivano di essere in grado di fare un'impresa, perchè questa è davvero un'impresa. Il calcio macedone, ripeto, è cresciuto sia a livello di lega che di Nazionale; Goran ha dato vita ad una squadra, un'Accademia che ha raggiunto la serie A e le coppe europee e dove si valorizzano i giovani. E' dentro al movimento calcistico, è una vittoria per lui a tutto sesto. Anni fa si era allontanato dalla Federazione e aveva chiuso con la nazionale, poi dopo alcuni risultati negativi la nuova Federazione lo aveva chiamato chiedendogli di dare una mano anche nell'organizzazione delle strutture. E lui ci ha messo tutto se stesso. Va sottolineata anche la forza dello spogliatoio, compattissimo. Ristovski, Alioski, Elmas, Musliu e tutti gli altri si mettono a disposizione del collettivo. Rispetto alle prime volte in cui c'era il talento ma disorganizzato in Macedonia hanno saputo realizzare una grande crescita e si sono dati una organizzazione di gioco disciplinando il talento".

E poi c'è Ristovski a cui lei è ovviamente molto legato.

"Questo traguardo se lo merita tutto anche lui. Pure Stefan è cresciuto moltissimo. Gioisco perchè a lui sono legatissimo: ha dimostrato in questi anno un valore calcistico e umano enorme. Spero che tutto questo gli apra nuove prospettive visto il momento delicato, quasi di rottura, con lo Sporting".