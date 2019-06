ESCLUSIVA TMW - Ag. Pandev: "Rinnova col Genoa. Leader in campo e fuori"

© foto di Lorenzo Marucci

Lunga chiacchierata a TMW con Leonardo Corsi agente tra gli altri di Goran Pandev che a breve si legherà per un altro anno al Genoa. E allora si parte proprio dal macedone: "Sì, - dice a TMW - prolungherà per un'altra stagione. C'è felicità da parte della società e dello stesso Goran, che ha lasciato in questi anni un'ottima impressione in tutto l'ambiente. E' visto come un leader dentro e fuori dal campo e di fatto lo è anche per i tifosi. Per lui Genova è ormai una seconda casa. Goran peraltro è italiano, ha da poco preso la cittadinanza"

Ha già parlato con il nuovo tecnico Andreazzoli?

"Ancora no perchè adesso Goran è in vacanza. Ha staccato la spina ma si allena a Strumica con la sua squadra, l'Akademija Pandev che è arrivata terza in campionato e parteciperà anche ai preliminari di Europa League. Una bella soddisfazione".

Parlando di alcuni suoi assistiti, qual è la situazione di Ristovski?

"Il mercato è agli inizi, Stefan ha giocato due ottimi stagioni con lo Sporting Lisbona e ha vinto anche una Coppa di Portogallo. Ci sono dei movimenti di mercato da registrare, dunque vedremo in futuro. Ci può anche essere l'ipotesi di un ritorno in Italia ma per adesso sono discorsi prematuri. Ci sono stati solo interessamenti e non cose concrete".

Passiamo a Frare che con il Cittadella si è messo in grande evidenza e ha suscitato tanto interesse...

"Ha disputato una bellissima stagione anche se il finale è stato molto amaro. E' arrivato con il Cittadella ad un passo dalla A e forse se fossero rimasti in dieci contro il Verona ce l'avrebbero fatta. Per lui ci sono stati tanti interessamenti e sondaggi. Sarà da vedere se arriverà una proposta concreta. L'impressione è che il Cittadella lo voglia tenere per un altro anno e magari riprovare a dare l'assalto alla A però il discorso potrebbe cambiare di fronte ad una offerta interessante e concreta. Il Napoli? Ha fatto un sondaggio. E' un ragazzo del '96 che ha fatto vedere di avere potenzialità da grande club. E' alto ma è velocissimo, abile nei recuperi e forte nell'anticipo. Vedremo che cosa succederà, nel pieno rispetto del Cittadella".

Moscardelli invece ha conquistato la B col Pisa...

"Eccezionale. E' stato capace di tagliare questo traguardo con i toscani e ripercorrendo la sua carriera meritava di stare tanti anni in A. Per uno strano scherzo del destino c'è stato troppo poco".

Chiudiamo con Albertazzi...

"Ha avuto una stagione complicata, anche perchè è stato fermato da un infortunio al ginocchio e poi il Livorno lo ha tenuto ai margini. Ora c'è da ripartire ma chi vuol puntare su di lui può trovare un giocatore carico e in grado di far bene".