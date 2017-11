© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un gol e un assist per Vittorio Parigini, esterno offensivo del Benevento, con la maglia dell’Italia Under21 nel match di questa sera contro la Russia terminato per 3-2. Ai microfoni di TMW parla l’agente del calciatore scuola Torino Paolo Paloni: “Sono felice della sua prestazione di stasera. Con il tempo sta dimostrando di avere qualità importanti e sono convinto che con queste potrà ripagare presto anche la fiducia del presidente Vigorito che lo ha voluto a Benevento. Se davvero De Zerbi deciderà di giocare con il 4-3-3 Vittorio potrà far vedere molto del suo valore. Le voci di mercato? E’ ancora presto. Adesso il ragazzo deve pensare solo al Benevento perché la cosa più importante è iniziare a fare punti. Per il resto c’è tempo”.