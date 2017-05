ESCLUSIVA TMW - Ag. Pioli: "Inter, sorpreso dall'esonero. Deluso, il lavoro è positivo"

Dalle 22.30 di ieri sera Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Inter. Una scelta presa solo ed esclusivamente da Suning Group che, come spiegato nei minuti successivi all'ufficialità della notizia, ha respinto la volontà della parte 'italiana' della dirigenza, che ha cercato di convincere la proprietà cinese a proseguire fino al termine della stagione.

Nulla da fare, perché da Nanchino è arrivato il messaggio chiaro: "Si cambia". Detto, fatto. Un esonero che ha sorpreso il tecnico di Parma (obiettivo della Fiorentina), come spiegato dal suo agente Bruno Satin in esclusiva per TuttoMercatoWeb: "Non c'è molto da commentare. Il mister è deluso, non avrebbe mai immaginato di poter essere esonerato. Per lui è stata una sorpresa. Era estremamente motivato a portare avanti il suo lavoro con l'Inter. E a parte gli ultimi risultati, stava facendo molto bene. Questo è evidente. È un peccato. Ripeto, sicuramente non si aspettava questo esonero".

Nonostante l'addio all'Inter, esclude a priori un periodo di pausa?

"Il mister ha voglia di ripartire, ma adesso è presto per sbilanciarsi. L'ho sentito ed è dispiaciuto per questo epilogo, ma ci vedremo molto presto per fare il punto della situazione. Molto probabilmente già settimana prossima".