ESCLUSIVA TMW - Ag. Pucciarelli: "Chievo l'ideale per rilanciarsi"

© foto di Federico De Luca

Dopo tanti anni spesi con la maglia dell'Empoli è arrivato per Manuel Pucciarelli il momento di cambiare casacca. Da oggi è un giocatore del Chievo, dove approda con la formula del prestito con obbligo di riscatto. "A prescindere dalla stagione scorsa- dice a Tuttomercatoweb.com il suo agente Matteo Roggi - credo che per Manuel, dopo sedici anni a Empoli tra settore giovanile e prima squadra, fosse davvero arrivata l'ora di muoversi e cambiare aria, per provare nuovi stimoli. Il Chievo è l'ambiente ideale per lui che passa da una società economicamente stabile ad un'altra altrettanto solida. Troverà oltretutto un sistema di gioco ben conosciuto, con cui ha avuto a che fare all'Empoli negli ultimi quattro anni. Tatticamente darà continuità a ciò che ha fatto ad Empoli. Cerca nuove motivazioni per rilanciarsi: lui è il primo critico di se stesso, sa bene che la stagione scorsa è stata fallimentare per tutti: lui poteva e doveva dare di più e l'Empoli idem".