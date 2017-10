ESCLUSIVA TMW - Ag. Puggioni: "Che stagione, l'età non conta. Non si fermerà"

Christian Puggioni continua ad avere un ottimo rendimento nella Sampdoria. E si sta confermando un validissimo sostituto di Viviano. "E' partito come nella scorsa stagione quando entrò e fece subito bene portando punti preziosi per la squadra. Per adesso - spiega a Tuttomercatoweb.com Giulio Meozzi, il suo agente - la sua annata è più che positiva".

Sul suo futuro che si sente di dire?

"E' tutto da scrivere, ha ancora un anno e mezzo di contratto con la Samp: in Italia non manca la ricerca dei portieri e anche se anagraficamente non è giovanissimo, a livello fisico è integro e longevo. Ci sono possibilità che altri club si interessino a lui ma il suo desiderio è restare alla Samp. E' un tifoso blucerchiato vero, in passato non a caso ha rifiutato il Genoa. Ha realizzato il suo sogno, giocare con la maglia doriana. E ora si sta ritagliando una fetta di storia nel club. Come detto, l'idea è quella di continuare con la Samp".

Tra un anno e mezzo potrebbe chiudere la carriera o andrà avanti?

"Conoscendo la sua ambizione, tra un anno e mezzo continuerà a giocare. Speriamo che il club possa accontentarlo dandogli la possibilità di proseguire. Ripeto, escludo categoricamente che finisca la carriera tra un anno e mezzo".

Tra l'altro secondo una recente analisi Puggioni è risultato essere il portiere con la media voto più alta della serie A...

"Sì, ho visto e mi ha fatto molto piacere. E' il segnale che l'età non conta. Sono felice per lui, oltre che per Giampaolo e la Sampdoria che hanno dimostrato di crederci affidandogli la porta".