ESCLUSIVA TMW - Ag. Rakitic: "Felice al Barça. Inter? Non conosco il futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Spagna, in particolar modo i giornali catalani, stanno spingendo forte sulla trattativa fra Inter e Barcellona per portare Ivan Rakitic in nerazzurro. Per capire qualcosa di più sulla vicenda, TMW ha raggiunto in esclusiva il fratello-agente del centrocampista croato, Dejan Rakitic: "Ad oggi la situazione è semplice da spiegare: lui è felicissimo al Barcellona".

Le voci sul futuro però, soprattutto in relazione all'Inter, sono sempre più insistenti.

"Stiamo parlando del Barça, uno dei più grandi club del mondo. E Ivan è felice di farne parte. Quale sarà il suo futuro, però, non posso saperlo, stiamo pur sempre parlando di calcio. Ma oggi la situazione è questa, ovvero che Ivan è felice a Barcellona e desideroso di portare a casa anche l'ultimo trofeo".

La visita di Ivan a Siviglia dopo il ko di Liverpool però ha creato qualche malumore...

"Lui ha fatto un'ottima stagione, in tanti la pensano così anche al Barcellona. Per quanto riguarda la gara di Liverpool... è stata semplicemente una brutta partita da parte di tutti. Ma questo non toglie meriti alla grande stagione del Barça".

Che fra l'altro non è ancora arrivata alla conclusione.

"Dopo la vittoria della Liga per il Barça non è ancora finita, c'è in gioco la Copa del Rey contro il Valencia. E per Ivan il futuro è solo quello: concentrarsi sulla finale e portare a casa un altro trofeo".