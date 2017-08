ESCLUSIVA TMW - Ag. Ramirez: "In Italia da protagonista, Samp perfetta per lui"

Gaston Ramirez torna in Italia. Dopo tanto girovagare tra Southampton, Hull City e Middlesbrough, il talento uruguayano ha scelto la Sampdoria per rilanciarsi proprio dove era sbocciato, il campionato italiano. Per saperne di più sull'ultimo colpo di mercato dei blucherchiati, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva l'agente di Ramirez, Pablo Betancourt.

Betancourt, quali sono le prime sensazioni di Ramirez in vista di questa nuova avventura?

"Gaston è molto contento di tornare in Italia, sente il dovere di tornare da protagonista e questa responsabilità lo rende ancora più carico. La Serie A gli piace, è pronto a far bene".

Perché proprio la Sampdoria?

"Perché a Genova c'è un allenatore perfetto per il gioco di Ramirez, quale Marco Giampaolo. Sono convinto che alla Samp possa rilanciare completamente la sua carriera. Inoltre, è felice di avere in squadra un altro uruguayano, oltre che un amico, per bere mate insieme (Torreira, ndr)".

Qual è il suo obiettivo per la prossima stagione?

"Ramirez, come ho detto, vuole fare una grande annata sia a livello di club che a livello personale. E' ambizioso e crede molto nel progetto della Sampdoria, possono arrivare entrambi lontano".