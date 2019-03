ESCLUSIVA TMW - Ag. Ranieri (57°): "Qualità e temperamento. Il futuro è suo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Ranieri, difensore di proprietà della Fiorentina in prestito al Foggia, è presente in 57° posizione nella top 100 di TMW riguardante i migliori giovani italiani. Questo il pensiero del suo agente, Giocondo Martorelli: "E' un '99 di grande prospettiva. Può giocare senza problemi sia in una difesa a 3 come centrale di sinistra che in una linea a 4. Per me ha un sicuro avvenire, nelle sue corde ha qualità sia fisiche che tecniche".

Ci racconta che tipo di giocatore è e a chi lo paragonerebbe?

"Difficile fare paragoni, ha qualità importanti ma non voglio accostarlo ad altri giocatori. Quel che posso dire è che con le sue qualità, abbinate ad un grande temperamento, potrà arrivare lontano".

Capitolo futuro: ha già affrontato l'argomento con Foggia e Fiorentina?

"Ora la cosa importante è che finisca al meglio l'esperienza al Foggia con la speranza che possa arrivare la salvezza. Adesso non pensa ad altro. Poi quando sarà il momento vedremo, ci incontreremo con Corvino e valuteremo quali saranno le soluzioni migliori per noi e per la società viola".