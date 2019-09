© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com, Marcin Kubacki ha parlato anche di Arkadiusz Reca. Il suo assistito, esterno sinistro di centrocampo, ha lasciato negli ultimi giorni l'Atalanta per andare alla SPAL. "Per l'infortunio di Fares, la SPAL aveva bisogno di un ragazzo sulla fascia sinistra. Conoscevano bene Reca, l'interesse è stato chiaro. L'Atalanta ha dovuto trovare un sostituto prima, per lui e l'abbiamo fatta anche se l'abbiamo fatta più tardi".

Che stagione si aspetta?

"Mi aspetto di vederlo giocare il più possibile. Con Semplici ha uno schema perfetto per lui, come con Gasperini. Può essere la squadra ideale per lui".