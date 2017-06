ESCLUSIVA TMW - Ag. Rodriguez: "Milan grande scelta. Qua per vincere titoli"

Ricardo Rodriguez è il terzo grande colpo del Milan, ad oggi regina assoluta di queste prime settimane di mercato. L'esterno classe '92 è stato ufficializzato nella serata di ieri e per ripercorrere le tappe principali della trattativa TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva il suo agente, Gianluca Di Domenico.

Iniziamo con le sensazioni del giocatore. Immaginiamo sia soddisfatto della scelta...

"Soddisfatto è dire poco, Ricardo è felicissimo di essere un giocatore del Milan. Entrando a Casa Milan e nel centro sportivo di Milanello si è reso conto subito della grandezza di questo club. Ha visto il museo, ripercorso la storia dei successi rossoneri in Europa e capito che non poteva fare scelta migliore di questa".

Su di lui erano in pressing tante squadre importanti a livello europeo. Perché proprio il Milan?

"E' vero, su di lui si stavano muovendo tanti top club europei, fra cui anche un'importante società italiana. Fassone e Mirabelli però sono stati convincenti, ci hanno trasmesso la loro voglia di puntare su Ricardo e questo ha fatto la differenza per la nostra scelta. Lui aveva voglia di giocare in Italia, un paese che ha sempre apprezzato, e soprattutto di giocare in un club prestigioso come il Milan".

Quali sono i suoi obiettivi per la prossima stagione?

"Vuol crescere ancora e dimostrare di essere un giocatore importante, ma soprattutto aiutare la squadra a tornare dove merita. Ovvero ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il suo obiettivo è chiaro, dopo tanti anni al Wolfsburg vuol vincere titoli importanti e al Milan potrà farlo perché all'interno della società rossonera si respira una mentalità vincente in ogni angolo".