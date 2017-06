ESCLUSIVA TMW - Ag. Rodriguez: "Non è fatta con l'Olympiacos, attendo risposte"

© foto di Federico De Luca

"Promesso sposo dell'Olympiacos? Tutto falso". L'agente di Gonzalo Rodriguez, José Raul Iglesias, ha commentato così a TuttoMercatoWeb.com i rumors sul possibile trasferimento in Grecia del difensore argentino, il cui contratto con la Fiorentina scadrà il prossimo 30 giugno.

"Non è vero che Gonzalo si è già promesso all'Olympiacos - ha affermato Iglesias in esclusiva a TMW -, sono tutte storie della stampa greca. Ammetto che coi biancorossi ci sono stati dei contatti, ma stiamo ancora aspettando delle risposte. Possibilità per le squadre italiane? Al momento non ci sono novità, il futuro di Rodriguez non è stato ancora deciso".

Per il classe '84, che ha già dato il suo addio ufficiale ai viola, si era parlato anche di Lazio, Milan e Bologna.