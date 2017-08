ESCLUSIVA TMW - Ag. Rulli: "Il Napoli non è più un'opzione, resta alla Real"

© foto di J.M.Colomo

"Il Napoli non è più un'opzione per il futuro di Geronimo Rulli". Ci ha pensato l'agente del portiere argentino classe 1992, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, a sciogliere ogni dubbio riguardo al futuro del proprio assistito.

"Rulli è felice alla Real Sociedad e in questa finestra di mercato non si muoverà", ha proseguito Facundo Fraga.

Dopo i rumors sul possibile rinnovo di contratto di Luigi Sepe, attuale vice-Reina, dall'Argentina arriva così la diretta conferma che gli azzurri - almeno per il momento - non effettueranno cambi drastici tra i pali.