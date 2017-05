ESCLUSIVA TMW - Ag. Sainsbury: "L'Inter al top con Suning. Futuro? Decide Jiangsu"

© foto di Francesco Fontana

Primo giocatore australiano in assoluto nella storia dell'Inter, Trent Lucas Sainsbury attende ancora di scendere in campo per la prima volta con la maglia nerazzurra. Difficile capire se Stefano Vecchi possa concedergli tale occasione in una delle prossime tre e ultime gare del campionato, ma la possibilità di essere approdato in una realtà tanto importante rappresenta già tantissimo.

Nel frattempo prosegue in questa nuova e stimolante avventura. Di proprietà dello Jiangsu Suning, il difensore classe '92 ex PEC Zwolle dovrebbe far ritorno nella Chinese Super League una volta terminato il prestito all'Inter, per poi valutare insieme al club di appartenenza quale sarà il futuro in vista della prossima stagione.

Per fare il punto sui mesi passati finora a Milano, TuttoMercatoWeb ha intervistato in esclusiva il suo agente Tony Rallis, che al contempo esprime grande ottimismo sul lavoro che la proprietà cinese svolgerà in nerazzurro.

Ancora nessun minuto, ma esperienza comunque importante: qual è il bilancio a tre giornate dal termine?

"Trent è estremamente soddisfatto di questa opportunità con la maglia dell'Inter. È un'esperienza eccezionale, di inestimabile valore. Sta imparando tantissimo sia dal punto visto tecnico che tattico, è cresciuto fisicamente e caratterialmente. Questo grazie alla possibilità di giocare in una società di questo livello".

L'ambiente nerazzurro ha rispettato le attese del ragazzo?

"Senza alcun dubbio. Da sempre l'Inter è un grandissimo club, uno dei più importanti a livello mondiale. Lo è sempre stato e lo sarà per sempre".

A fine stagione terminerà il prestito dallo Jiangsu: può svelarci qualcosa sul suo futuro?

"Il ragazzo ha un contratto con loro valevole per altri 18 mesi. Questa è la società proprietaria del suo cartellino, saranno loro a decidere quale sarà il suo futuro".

Quante possibilità ci sono di rimanere a Milano?

"Rispondo in modo simile rispetto alla domanda precedente: anche in questo caso la decisione finale spetterà allo Jiangsu Suning e al gruppo Suning. Certamente, questo non lo nascondo, a Trent piacerebbe continuare a vestire la maglia nerazzurra. In questo club la sua crescita continuerebbe in modo importante".

Apre a un futuro in Serie A con un'altra squadra?

"Come detto precedentemente, Trent è un giocatore dello Jiangsu Sunning. A loro ogni decisione in merito".

Qual è la sua idea su Suning Group? Con questa proprietà l'Inter riuscirà a tornare al top in Europa?

"Il gruppo Suning ha dimostrato il proprio grande impegno e tutta la motivazione ad affermarsi nel mondo del calcio con l'enorme investimento che hanno fatto in Cina prima e in Europa poi. E non con una squadra qualunque, ma con con l'Inter. Un club che è già grande e che con Suning tornerà sicuramente al top a livello mondiale".

Qual è il sogno, il grande obiettivo di Sainsbury?

"Il suo obiettivo è quello di continuare a crescere e di dare il meglio di sé come professionista. Vuole dare il massimo sia nelle squadre di club che con la maglia della Nazionale".