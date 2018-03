ESCLUSIVA TMW - Ag. Sandro: "Vuole restare in A. Magari a Benevento..."

E' uno dei giocatori del momento. Nonostante la classifica, Ranieri Sandro è uno dei migliori per rendimento della Strega e uno dei baluardi a cui si aggrappano ancora i sogni del club di Vigorito per la salvezza. "E' una stagione importante -spiega George Gardi, advisor dell'Antalyaspor e agente del giocatore in Italia a Tuttomercatoweb.com-. E' arrivato in Serie A con forti motivazioni, in Turchia è stato sfortunato. Sta migliorando partita dopo partita e tra poco lo vedremo al top. Ha trovato un ambiente ideale a Benevento, e la fascia di capitano lo ha responsabilizzato".

Iniziano già a suonare tante sirene di mercato per il ragazzo che ha il contratto in scadenza al giugno 2020 con la società di Antalya: pensa ci sia la possibilità di vederlo ancora a Benevento a prescindere dalla categoria?

"Sandro adesso e' concentrato esclusivamente sulle 10 finali che lo aspettano con il Benevento. Il club di Vigorito ha un'opzione di riscatto a suo favore, e Sandro sarebbe felice di rimanere indipendentemente dalla categoria. Lui è la sua famiglia si trovano benissimo a Benevento".

Conferma che il Benevento ha un opzione di riscatto indipendentemente dalla categoria?

"Sì, ha un'opzione di riscatto, che è stata decisa in un momento particolare sia per la società turca che di Sandro. Ritengo che non rifletta l'attuale valutazione di mercato del calciatore".

Vero che l'Inter e altre big, italiane e straniere, stanno iniziando a sondare il terreno?

"Sì, sono arrivate richieste ufficiali da squadre estere; per quanto riguarda l'Italia è vero che piace a diverse big. La sua priorità sarebbe rimanere nel calcio italiano e possibilmente con il Benevento in Serie A".