ESCLUSIVA TMW - Ag. Silvestri: "Marco e il Verona una cosa sola. Può restare tanti anni"

Marco Silvestri è stato l'anno passato uno dei pilastri e dei protagonisti del Verona di Juric. Rendimento sempre elevatro e tanti punti portati in dote ai gialloblù. Anche per la stagione che sta per iniziare dovrebbe essere uno dei capisaldi della squadra: "Dopo l'annata da titolare in B, in serie A è continuata la sua crescita in modo entusiasmante, dimostrandosi tra i migliori interpreti del ruolo in Italia", dice a TMW Francesco Romano, il suo agente.

Che estate è stata e che interessamenti ci sono stati?

"Ho letto che al Verona sono stati accostati vari portieri anche forti ma il club sa perfettamente quale sia il suo valore e farà scudo di fronte a tutte le richieste. Anzi so per certo che il Verona ha rispedito sempre al mittente tutte le offerte. Magari ci potranno essere altri interessamenti se dovesse innescarsi una girandola di portieri, ma sono convinto che anche in questo caso non si muoverà da Verona. Peraltro si è creato tra lui e la città un rapporto speciale, Marco e Verona sono una cosa sola. Può restare per tanti anni".

Chi si è interessato in particolare?

"Non mi va di fare nomi, peraltro il mercato è ancora bloccato. Sicuramente Italia e estero".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Col suo preparatore vuol migliorare ancora provando ad entrare anche nel giro della Nazionale. Del resto so che il ct è molto attento a ciò che dice il campo".