ESCLUSIVA TMW - Ag. Skriniar: "Felice all'Inter. Rinnovo? Ne parleremo a breve"

© foto di PhotoViews

Dieci presenze in questa prima parte di stagione hanno permesso a Milan Skriniar di avere una media voto di 6,30 secondo le pagelle di TMW. Proprio al microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente del difensore dell'Inter ha commentato il momento vissuto dal difensore slovacco. "Lui è contento in maglia nerazzurra, sta giocando bene ma è consapevole che ci sono delle difficoltà in Serie A. L'Inter ha vinto sette partite di fila, prima dello stop contro l'Atalanta. Lui sta facendo bene, ne sono contento. Lui è felice di giocare la Champions, chiaramente l'obiettivo è quello di crescere insieme alla squadra e di migliorare giorno dopo giorno", le parole del procuratore Karol Csonto che ha poi parlato del possibile rinnovo per il suo assistito: "Nuovo contratto in vista? Ne parliamo, ci stiamo lavorando. E' un argomento che affronteremo con maggiore intensità nel giro dei prossimi mesi".