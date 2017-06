ESCLUSIVA TMW - Ag. Sosa: "Non andrà mai all'Antalyaspor. Ha scelto il Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Sosa del Milan nel mirino dell'Antalyaspor, una voce di mercato che negli ultimi giorni circola con insistenza. Per provare a fare chiarezza sulla vicenda, TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva il suo agente, Favio Bilardo: "Inizio subito col dire che Sosa non andrà mai all'Antalyaspor".

Una presa di posizione netta, che non sembra lasciare spazio a future trattative...

"Per spiegarmi meglio faccio una considerazione sul recente passato. A gennaio José, quando giocava poco nel Milan, ha detto no ad un'importante proposta del Fenerbahce, uno dei club più grandi del paese. Nella seconda parte di stagione ha giocato parecchio ed è stato importante per il cammino rossonero, quindi perché mai dovrebbe scegliere di andare adesso in una squadra provinciale della Turchia?".

Ci conferma però di aver ricevuto, nelle ultime settimane, la chiamata dell'Antalyaspor?

"Rispondo con una metafora: mi hanno chiamato 5 pagliacci, ma il capo del circo non mi ha mai contattato. Ad ogni modo, prima ancora di iniziare un'eventuale trattativa, dico già che è chiusa in partenza. Ad oggi Sosa non vuole lasciare il Milan".

Per concludere, cosa si aspetta dal suo futuro?

"L'intenzione come ho già detto è restare al Milan. La scorsa estate la società ha fatto uno sforzo importante per prenderlo e Sosa è arrivato senza aver fatto la preparazione e dopo un lunghissimo tira e molla col Besiktas. Quest'anno, iniziando la stagione fin dal ritiro, potrà fare molto meglio e aiutare la squadra".