ESCLUSIVA TMW - Ag. Spinazzola: "Una notte così lo ripaga per ogni sofferenza"

Buona la prima. Anzi, ottima. Sogno, capolavoro. Standing ovation. Leonardo Spinazzola ha vissuto una di quelle notti che non si dimenticano: l'esordio in Champions League, nella gara che vale una stagione. In quella dove gli occhi sono puntati sul rendimento di Cristiano Ronaldo, sul futuro di Massimiliano Allegri. Che decide l'Allegrata, puntando sulla difesa a tre, lanciando proprio l'esterno mancino sulla sinistra. "Sono orgoglioso di Leo che ha fatto la partita dei sogni". A dirlo è Davide Lippi, agente del giocatore, in esclusiva per Tuttomercatoweb.com. "Sono davvero felice e orgoglioso per tutta la Juventus: per lui, per Chiellini, per Caceres. Per Leo. Considerando l'ultimo anno che ha passato, e io con lui, abbiamo sofferto tanto ma ieri siamo stati ripagati di tutto".

Rimanere a gennaio è stata una scelta vincente. Per tutti.

"Non è mai facile prendere decisioni e valutare bene le situazioni. A gennaio c'era l'opzione di andare via, è vero, ma io e il ragazzo siamo voluti restare alla Juventus. Abbiamo deciso di credere nelle sua capacità, insieme al direttore Paratici dopo attente valutazioni abbiamo fatto questa scelta e ne siamo felici, orgogliosi. Devo dire che in primis Leo era convinto di potersi ritagliare un ruolo importante anche in questi quattro mesi. E questa serata, questa gara, ci ripaga di tutto. Ora non molliamo di un centimetro, avanti così".

Il prossimo step è... Prendere il posto ad Alex Sandro?

"Il prossimo step è continuare così. Ha dimostrato di esser pronto per tutte le competizioni: a grandi livelli, nelle grandi squadre, ci sono venti grandi giocatori. E da oggi lui, con certezza, è uno di questi. Spinazzola è un altro titolare della Juventus".

E della Nazionale, magari dalle prossime chiamate.

"Era un punto fermo della Nazionale prima dell'infortunio. Penso lo possa essere ancora: vederlo ieri mi ha dato ancor più certezze. Il merito è tutto suo: ha sofferto e non ha mai mollato. E' un grande ragazzo, con una famiglia splendida, sono orgoglioso di assisterlo insieme a tutto il mio gruppo".