esclusiva Ag.Strefezza: “Felici dell’interesse del Torino ma piace a tanti. Pronto al salto”

vedi letture

Gabriel Strefezza della SPAL un’idea per il Torino. “Non è l’unica squadra interessata, in questo periodo ho avuto contatti con diversi club”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente del brasiliano, Leonardo Cornacini. “Saremmo felici dell’interesse del Torino, Vagnati conosce bene il ragazzo ma è prematuro parlarne. Gabriel - spiega Cornacini - ha fatto un bel campionato, oggi posso dire che è uno dei brasiliani più importanti del campionato italiano”. Il futuro comunque sembra lontano da Ferrara, anche se l’agente non si espone più di tanto. “Gabriel - dice il procuratore brasiliano - ha ancora due anni di contratto, ma riceviamo tante manifestazioni di interesse e cercheremo di trovare la collocazione migliore. Sicuramente è pronto per fare il salto di qualità”.