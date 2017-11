ESCLUSIVA TMW - Ag. Strinic: "A Napoli non giocava, peccato: poteva fare di più"

Fonte: Dal WyScout Forum di Londra

"Siamo molto contenti per come si sta sviluppando questa sua avventura alla Sampdoria. Ha ritrovato il suo posto da titolare ed era quello che voleva". Così Tonci Martic, procuratore del laterale della Sampdoria Ivan Strinic, nel corso di una intervista rilasciata a TMW a Londra nel corso del WyScout Forum. "A Napoli - prosegue - non si sentiva bene. Quella partenopea è una grande società, una bella città, ma ora è molto più felice".

Adesso, con l'infortunio di Ghoulam, poteva trovare quello spazio che non gli è stato dato in precedenza. C'è un piccolo rimpianto?

"Non puoi avere rimpianti basati sugli infortuni di altri giocatori. Certo, lui sapeva di poter dare molto di più al Napoli, ma non c'è riuscito per colpe non sue. Semplicemente perché non ha giocato".

Quale può essere l'obiettivo della Sampdoria quest'anno?

"Spero possa ripetere quanto fatto dall'Atalanta nella passata stagione. E' una squadra giovane, con tanti bravi giocatori. Loro possono migliorare nei risultati in trasferta, ma la stagione fino a questo momento resta positiva".

Chiusura sulla Croazia: possibile che Ancelotti diventi ct se Strinic è compagni supereranno il play-off?

"Ancelotti è un grande allenatore, ma non penso che la scelta farà questa federazione. Si andrà avanti con chi c'è".