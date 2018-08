© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha salutato la Juventus dopo tre anni e mezzo per sposare il progetto dello Sporting. Stefano Sturaro (25) sta lavorando per tornare in campo e per vestire la maglia biancoverde del club di Lisbona. Attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente Carlo Volpi ha parlato del centrocampista ex Genoa: “Stefano sta recuperando dal punto di vista fisico, vuole tornare presto in campo perché per un calciatore è durissima non poter giocare. Tuttavia il recupero è una situazione già definita con lo Sporting, quindi non è una novità dell'ultima settimana. Certamente Sturaro ha buone sensazioni sulla nuova realtà ma, quando potrà giocare, saranno ovviamente differenti”, le parole del procuratore che ha poi commentato le voci che vorrebbero Claudio Marchisio tra i potenziali affari dello Sporting: “Stefano non ne sa nulla, ma sarebbe ovviamente felice di riabbracciare il suo ex compagno. Marchisio è stato tra i calciatori che hanno aiutato Sturaro ad ambientarsi a Torino, Claudio è una persona perbene ma anche un ottimo centrocampista. Il possibile approdo di Ranieri in panchina? E' una vicenda che riguarda il club. Il pensiero di Sturaro è quello di recuperare, non gioca da qualche mese e vuole soltanto scendere in campo”.