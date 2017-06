ESCLUSIVA TMW - Ag. Sturaro: "In A lo vogliono quasi tutti, ma dura lasciare la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La concorrenza alla Juventus è di altissimo livello. Normale al netto degli obiettivi di una società ormai da considerare come uno delle prime tre potenze europee e che punta, magari già nella prossima stagione, a conquistare quella Champions League tanto sognata e solamente sfiorata a Berlino prima e Cardiff poi.

Lui c'era e c'è tuttora, anche se, chissà, il prossimo mercato potrebbe portarlo lontano da Torino. Questione di spazio, probabilmente, proprio per la situazione sopraccitata. E in tal caso Stefano Sturaro non avrebbe alcun problema a trovare una piazza adeguata, una società pronta a consegnargli la maglia da 'titolarissimo', anche se lasciare i campioni d'Italia non sarebbe ovviamente una decisione semplice. Tutt'altro.

Questo il pensiero di Carlo Volpi, agente FIFA che cura gli interessi del classe '93 di Sanremo, che in esclusiva per TuttoMercatoWeb afferma: "La Juventus è un grandissimo club in cui si trova benissimo. Credo sia normale non essere un titolare inamovibile, non è ovviamente facile per un giovane come lui trovare spazio con continuità in una squadra di questo livello. Ma questo non vale solo per Stefano, perché l'unico giovane che gioca sempre è Dybala".

La possibilità di cambiare squadra dopo due anni viene presa in considerazione?

"Rispondo con molta franchezza: tutti i giorni ricevo chiamate da direttori sportivi e allenatori di tantissime squadre. In Serie A lo vogliono quasi tutti i club, che mi chiamano per averlo in vista della prossima stagione. Potrei fare l'elenco citando i nomi, ma preferisco evitare per una questione di correttezza. Colpisce la sua fisicità e la sua duttilità, è questo che sottolineano tutte le persone che mi contattano".

Qual è la situazione attuale?

"Al momento non c'è nulla di avviato con alcuna società, assolutamente. Normale sentire certe voci, ma il ragazzo è felicissimo a Torino. Ormai fa parte di una grande famiglia. Poi, ovviamente, nel mercato le cose possono cambiare velocemente. Voglio comunque ribadire: non c'è niente di avanzato con nessun club. Sturaro ha un contratto con la Juventus ed è contentissimo di vestire questa maglia".