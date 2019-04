ESCLUSIVA TMW - Ag. Tadic: "Stagione strepitosa, ora vuole battere la Juventus"

© foto di Giacomo Iacobellis

La consacrazione a 30 anni. Dusan Tadic, all'Ajax, sembra davvero aver trovato il suo posto nel mondo. Lo dicono le sue prestazioni convincenti, lo dicono i suoi numeri strabilianti: 30 gol e 19 assist in 46 presenze, secondo miglior marcatore dell'Eredivisie e record personale di reti nettamente superato. Col grande obiettivo campionato e il sogno Champions vivo più che mai. Per presentare la grande sfida di stasera contro la Juventus (andata dei quarti di finale), TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva proprio l'agente dell'attaccante serbo: Milos Malenovic.

Malenovic, che partita si aspetta stasera?

"La Juventus è sicuramente favorita, parliamoci chiaro. La rosa di Allegri ha molta più esperienza rispetto all'Ajax. I bianconeri però non dovranno sottovalutare il loro avversario, mi aspetto delle sorprese a livello tattico da ambedue le parti".

A trascinare i lancieri sarà il suo assistito Dusan Tadic. È lui il CR7 dell'Ajax?

"Dusan sta facendo una grandissima stagione, ha segnato 30 gol e realizzato 19 assist. È un leader nato e ha una mentalità vincente. Non mi piace fare paragoni con altri giocatori, ma Tadic e l'Ajax stanno facendo un lavoro strepitoso quest'anno. È sotto gli occhi di tutti".

Ha parlato col giocatore in vista del big match d'andata?

"Certo. Ajax-Juventus è una di quelle partite che gli piacciono di più, Dusan vuole divertirsi e dare il meglio di sé, come sempre. Sarà un doppio confronto incredibile e lui naturalmente spera di regalare all'Ajax la semifinale di Champions. L'ho sentito molto convinto".