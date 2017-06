ESCLUSIVA TMW - Ag. Tello: "Niente Tigres. Futuro tra viola, Barça e terza via"

© foto di Federico De Luca

Finisce il campionato e a Firenze rinizia, ormai come di consueto, il tormentone Cristian Tello. La Fiorentina ha lasciato scadere l'opzione per acquistare l'esterno spagnolo dopo le 42 presenze, i quattro gol e gli otto assist di questa stagione, ma l'avventura a tinte viola di Tello potrebbe non essere finita. Per saperne di più, oltre a commentare i rumors sul forte interesse del Tigres nei confronti del canterano del Barcellona, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo agente José Maria Orobitg.

Orobitg, sembra in arrivo un'altra lunga estate per Cristian Tello. Priorità, come lo scorso anno, alla Fiorentina?

"Il cartellino del giocatore appartiene al Barcellona. In questi giorni ne stiamo parlando con la Fiorentina, ma anche con altre squadre. Sono sorte diverse opzioni per il futuro di Tello".

In Messico, intanto, parlano anche di un possibile trasferimento al Tigres.

"Smentisco categoricamente, la notizia del Tigres non ha alcun fondamento".

C'è, infine, la possibilità che Tello possa far parte della rosa del Barcellona 2017-2018?

"Sicuramente. Dovremo fare tante valutazioni in merito, ma Tello potrebbe anche restare in maglia blaugrana. Ha un contratto fino al 2018".