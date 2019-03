ESCLUSIVA TMW - Ag. Tonali (8°): "Sa dove vuole arrivare, è il futuro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sandro Tonali come nuovo Andrea Pirlo. Un tormentone che risuona già da lungo tempo, prima a Brescia, poi in tutta Italia. Il talento delle Rondinelle come indiscusso protagonista del calcio internazionale che verrà. Per adesso è ottavo nella classifica dei migliori cento talenti nati dopo il 1 gennaio del '98 di Tuttomercatoweb.com. E' sotto la top 5 perché, rispetto a chi lo precede, per adesso ha militato soltanto in Serie B ed è atteso alla riprova della massima categoria. Che arriverà presto. "La crescita di Sandro non mi stupisce -spiega Roberto La Florio, agente del ragazzo, su queste colonne-: ha la testa di un trentenne in un ragazzo di diciotto anni. Ha grandissima personalità e il suo ruolo gliele impone, sia a Brescia che con le Nazionali. Ha un comportamento maturo, di responsabilità pure fuori dal campo: sa cosa vuole e dove potrà arrivare, soprattutto sa dove e in cosa migliorare. Ha caratteristiche uniche, tenendo conto del suo ruolo. E' uno che fa la differenza ma è solo alla partenza, non all'arrivo: ora vive e pensa ventiquattro ore su ventiquattro al Brescia, a come portarlo in A coi compagni. Il suo futuro? Dipenderà solo e unicamente dal campo, inutile ora parlare di ciò che accadrà da giugno in poi".