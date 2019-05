ESCLUSIVA TMW - Ag. Torregrossa: "Grande annata. Futuro? La A col Brescia"

Uno dei grandi protagonisti della promozione in Serie A del Brescia è sicuramente Ernesto Torregrossa. Per commentare il traguardo raggiunto dalle Rondinelle e nello specifico la stagione del classe '92 TMW ha contattato il suo agente Davide Torchia.

Partiamo dalla promozione. Il Brescia è davvero la squadra più forte del campionato?

"Per me dopo così tante gare chi arriva primo è quello che ha certamente meritato di più. Il Brescia è la squadra che all'interno della stagione si è espressa meglio delle altre, anche perché ha una rosa costruita con criterio e organizzazione".

12 gol e 11 assist in 28 presenze. Numeri che raccontano di una grande stagione, per Torregrossa.

"Mi piace definirla come l'annata della consapevolezza. E' stato decisivo, ha fatto un salto tecnico importante e per questo va dato merito a Cellino che ha notato prima degli altri le sue doti. Poi Ernesto è stato bravissimo a dimostrarle sul campo. Di certo è stata un'annata bellissima per lui e per la squadra".

Anche perché finalmente ha avuto continuità dal punto di vista fisico.

"Ernesto è uno scrupoloso, cura minuziosamente il suo fisico. Quest'anno ha avuto continuità e i risultati direi che si sono visti tutti. Sono soddisfatto soprattutto perché conosco i sacrifici che ha fatto, si merita tutto questo".

Sul tavolo c'è pure una trattativa per il rinnovo di contratto...

"Ora è giusto che lui e gli altri ragazzi pensino a festeggiare. Poi per quanto riguarda il rinnovo credo che non ci saranno problemi. Lui è felicissimo al Brescia e credo che il Brescia sia felice di lui, la situazione è ideale".

Rinnovo possibile quindi nonostante gli interessi di società come la Fiorentina.

"Nel calcio ci vuole memoria e riconoscenza. E' normale che ognuno abbia le proprie aspirazioni, ma ricordo che Cellino ha puntato forte su di lui in tempi non sospetti credendo nelle sue qualità. E Ernesto ha risposto presente sul campo. Io ho rispetto per tutti, ma ora non mi sembra il caso di parlare di mercato. Mi ripeto: lui è felice a Brescia, la gente gli vuole bene e proprio per questi motivi la sua idea è quella di giocare la A col Brescia".