ESCLUSIVA TMW - Ag Trincao: “Piace alla Juve, ma non abbiamo fretta”

Francisco Trincao è uno dei giocatori più apprezzati d’Europa. Il talento classe 1999 del Braga è seguito dai club più importanti del Vecchio Continente, e non è un mistero che anche dall’Italia, soprattutto la Juventus, stia cercando di fare sul serio. Abbiamo intervistato quindi il procuratore di Trincao, Bruno Carvalho, che ha chiarito la situazione legata al suo assistito: “L’interesse della Juventus è noto e deriva già dalla scorsa estate. Piace a questa società e noi ne siamo felici, è un club importante ed è bello sapere di essere apprezzati ma una decisione non è ancora stata presa. Anche perché ci sono altre società che lo hanno nel mirino, e i bianconeri sono una in più. Come agente del ragazzo posso dire che sto lavorando nel suo interesse, e quando sarà il momento guarderemo a tutte le proposte che sono sul tavolo e valuteremo la migliore per lo sviluppo della carriera di Trincao. Sino ad allora tutti i club interessati devono parlare con lo Sporting Braga. Lui è il giocatore più importante per il futuro del calcio portoghese ed è normale che il prezzo del suo cartellino sia destinato a salire”.

Queste le parole dell’agente che già in passato ha avuto importanti collaborazioni con il calcio di casa nostra, a partire dall’operazione di Neto, che passó da Siena prima di affermarsi come uno dei difensori più importanti del calcio lusitano con la maglia dello Zenit.