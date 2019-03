ESCLUSIVA TMW - Ag. Vergani (54°): "Inter, è tornato: felice del contratto"

© foto di Federico De Luca

Riprendersi e ripartire. Lo ha fatto in quinta marcia Edoardo Vergani, attaccante dell'Inter. Che ha già firmato il primo contratto tra i professionisti e che è di diritto nella top 100 dei migliori talenti di Tuttomercatoweb.com. "Ha avuto un inizio di stagione difficoltoso ma ora è tornato preponderante, forte -spiega Andrea Pastorello, agente del ragazzo, a TMW-: al Viareggio si è messo subito in mostra, è rientrato benissimo con la Primavera e farà un finale di stagione con l'Inter per poi essere un protagonista per la prossima stagione".

Tecnicamente non è solo un 9 d'area.

"E' una punta forte fisicamente, tecnica, con grande progressione. Vede la porta, è un elemento importante: è stato capocannoniere con l'Under 18 in Inghilterra, è un giocatore con grandi margini di miglioramento e dopo questo periodo difficile, dovuto anche al rinnovo, tornerà a splendere".