ESCLUSIVA TMW - Ag. Viviani (34°): "Brescia è l'ideale per crescere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trentaquattresimo nella classifica di Tuttomercatoweb.com dei migliori 100 giovani italiani nati dopo il 1 gennaio del 1998, Mattia Viviani è oggi l'alter ego di Sandro Tonali. Solo che, in carriera, ha iniziato lui da regista, da uomo d'ordine, quello col ciak in mano delle sorti e delle giocate delle Rondinelle. "E' cresciuto nel settore giovanile del Brescia, lo conosco da anni -racconta il suo procuratore, Tullio Tinti, a TMW-. L'ho visto crescere: è cresciuto nel Brescia, il vero regista era lui, Tonali faceva la mezzala. Oggi sta iniziando ad avere spazio in prima squadra, si allena coi grandi, ha collezionato presenze in una squadra che fa un calcio propositivo. Ha qualità e sta crescendo, mentalmente e tatticamente. E' più consapevole. Essere con Corini aiuta, inoltre il Presidente conosce i giovani, il calcio e sa valorizzarli: quando vede i bravi, lo tiene in grande considerazione, cercando di organizzare la rosa anche in virtù di questo, lasciando loro spazio".