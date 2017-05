ESCLUSIVA TMW - Ag. Zajc: "Leader con qualità: Empoli, hai il tuo Iniesta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brilla a Empoli la giovane stella di Miha Zajc. Un gol e un assist nei quattordici minuti giocati, Tuttomercatoweb.com ha intervistato gli agenti del ragazzo, Jaka Lucu e Gasper Freyer. "E' un vero peccato per l'Empoli quel che è successo ieri: un ko frutto di qualche disattenzione, di un attacco sfortunato, ma personalmente, è chiaro, siamo contenti".

Gol e assist: meglio di così...

"E' arrivato a gennaio e si è adattato per due-tre mesi al nuovo calcio. L'Empoli è stata una scelta perfetta, giusta, stanno lavorando in modo eccellente con lui".

Che tipo di giocatore è?

"Ha iniziato da regista, lì gioca ma ha sempre segnato tanto. Si è sempre ispirato ai grandi del Barcellona: quando ha esordito, ero giornalista e lo descrissi come un potenziale Xavi, Busquets".

Gioca più offensivo, ora

"Sì, più alla Iniesta. Anche tra i giovani, però, ha sempre preso palla e gestito il gioco. Con carattere, senza paura. A Lubiana, nell'ultima parte dell'avventura, ha agito anche sulla trequarti, senza paura di prendere il pallone tra i piedi e organizzare il gioco, di inventare e di creare laddove gli avversari non vedevano opportunità".

Un leader nato.

"Esatto. Martusciello l'ha valutato bene in allenamento, ieri ha giocato in una posizione forse nuova ma consona alle sue caratteristiche, alla sua evoluzione. E' stato bravo il tecnico a valorizzarlo e lui a farsi trovare pronto col carattere che lo contraddistingue".