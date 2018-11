ESCLUSIVA TMW - Ag. Zajc: "Tante chiamate, ma vuole salvare l'Empoli. È al 70%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua l'importante processo di crescita di Miha Zajc a Empoli. Il fantasista sloveno, classe '94, ha risposto bene al grande salto in Serie A e, dopo dodici giornate di campionato, vanta la media voto più alta di tutta la squadra azzurra. Per commentare il suo avvio di stagione e le tante voci sul suo futuro, Fiorentina in primis, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il suo procuratore Jaka Luku.

Luku, i voti di TMW parlano chiaro (6,32 a partita): Zajc finora ha fatto meglio persino di Francesco Caputo.

"Siamo molto felici del suo avvio di stagione. Miha si è adattato subito bene al massimo campionato. In estate c'era grande curiosità, sia da parte mia che della Nazionale slovena, su come avrebbe risposto. E i risultati finora sono stati sicuramente positivi".

Proprio domenica contro l'Udinese è arrivato il suo secondo gol stagionale.

"Sì, al momento ha fatto due gol e due assist. Può ancora migliorare tantissimo, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Credo che quanto di buono visto in queste prime giornate sia soltanto un punto di partenza per Zajc. Sta prendendo fiducia e col tempo arriverà a giocare a livelli molto alti".

Il cambio in panchina intanto sembra avergli fatto bene.

"Iachini vuole un calcio meno spettacolare e più concreto rispetto a quello di Andreazzoli. Penso che questo possa aiutare Miha a fare il salto di qualità nelle giocate e sotto porta. L'ho visto bene domenica, sta crescendo di partita in partita".

L'obiettivo per questa stagione qual è?

"Salvare l'Empoli, assolutamente. Questa piazza gli ha dato tantissimo e lui è intenzionato a ripagare la fiducia di società e tifosi. Ancora è solo al 70% del suo potenziale secondo me, Miha è un ragazzo intelligente e sa bene che è importante proseguire il suo percorso di crescita a Empoli almeno fino a giugno".

Le chiamate però non mancheranno di certo...

"Per lui ricevo chiamate tutti i giorni, specialmente da club di campionati con disponibilità economiche maggiori rispetto alla Serie A. Non credo però che ci siano i presupposti per una sua partenza a gennaio. Come ho detto, Miha si sente in debito con l'Empoli e vuole aiutarlo a mantenere la categoria. La prossima estate penseremo al futuro, una cosa comunque è certa: Zajc può arrivare molto lontano".