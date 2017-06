ESCLUSIVA TMW - Ag.Conti: "Vuole il Milan, l'Atalanta mantenga la parola"

© foto di Federico De Luca

Muro dell'Atalanta per la cessione di Conti al Milan. Partita a scacchi tra il Presidente Percassi e l'agente Giuffredi. "Ho letto le dichiarazioni, ci tengo a chiarire alcune cose", dice Giuffredi raggiunto da TuttoMercatoWeb.

Prego.

"L'Atalanta sapeva del mio incontro con il Milan. Li avevo messi al corrente di tutto e non mi hanno mai detto che Conti è incedibile, se il loro pensiero era questo bastava dirlo prima. So bene che il ragazzo ha quattro anni di contratto ma vorrei ricordare a Percassi che quando ci hanno chiamato per rinnovare non mi sono tirato indietro. L'Atalanta aveva detto a me e ad Andrea che il rinnovo andava fatto anche per avere ulteriore forza sul mercato e io sono stato collaborativo. Visto che si ritengono persone serie io mi ritengo altrettanto serio perché li ho sempre messi al corrente della situazione e aggiungo che tutte le parole date da parte mia sono state sempre mantenute, mentre loro dicono che è incedibile quando ci avevano detto che ci avrebbero venduto".

Quindi si aspetta che l'Atalanta lasci andare Conti al Milan?

"Si. Sono certo che Conti andrà al Milan perché le persone serie mantengono sempre la parola data e il Presidente Percassi è una persona seria e su questo non ho alcun dubbio. E ci tengo a sottolineare che corrisponde a verità ciò che si dice sull'Atalanta cioè che tratta come figli i ragazzi cresciuti nel settore giovanile, quindi ad Andrea che è figlio della Dea non tarperà le ali. Sono convinto che gli verrà data la possibilità di approdare in un club come il Milan che rappresenterebbe un salto di qualità professionale ed economico per lui e la famiglia visto che l'Atalanta vuole bene ai propri giovani e per loro vuole sempre il meglio".