ESCLUSIVA TMW - Ag.Conti: "Vuole solo il Milan, Gasperini sia realista"

"Il ciclo di Conti a Bergamo è finito, con l'Atalanta dopo qualche diatriba ci siamo chiariti. Ma nella testa di Andrea la Dea, pur ringraziandola per quanto gli ha dato, non c'è più". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del centrocampista dell'Atalanta Andrea Conti, Mario Giuffredi.

Sembra che Gasperini voglia opporsi alla cessione.

"Gasperini non può privare ad un giocatore di coronare il sogno di fare il salto di qualità, non sarebbe corretto mettere il veto alla sua cessione. E poi sarei curioso di capire cosa avrebbe fatto Gasperini se gli avessero fatto un'offerta di dieci volte in più rispetto al suo contratto. Davvero sarebbe rimasto per grande amore nei confronti dell'Atalanta? Tutti lavorano per migliorare, professionalmente ed economicamente. Nel calcio bisogna essere realisti e non ipocriti".

Il futuro di Conti sembra chiaro...

"Vuole solo il Milan. Nella sua testa l'Atalanta non c'è più ed è giusto che sia così. Il Milan è il sogno di ogni calciatore, nessuno può tarpargli le ali. Comunque giusto che l'Atalanta provi a fare il suo lavoro, ognuno tira acqua al proprio mulino. Tutti devono fare la propria parte, compreso il Milan. Il mio è uno spirito collaborativo nei confronti dell'Atalanta per cercare una soluzione che accontenti tutti - compresa la società orobica - ma non accetto in nessun modo e mi rifiuto di sentire che l'allenatore ritiene incedibile un giocatore che può coronare il sogno di andare in una grande squadra".