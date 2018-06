ESCLUSIVA TMW - Ag.Jorginho: “City occasione della vita, affare ancora aperto”

© foto di Alessio Alaimo

“Jorginho sta bene al Napoli, però c’è una trattativa con il Manchester City e questo è il motivo per cui non parliamo di rinnovo con gli azzurri”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del centrocampista del Napoli, Jorginho, Joao a Santos.

”Se tornasse a Napoli sarebbe scontento”. Cosa voleva dire esattamente?

“Stiamo parlando di un ragazzo per il quale il Manchester City rappresenta l’opportunità della vita. Ma attenzione: non sarebbe triste se rimanesse a Napoli. Anzi. Il ragazzo a Napoli si trova bene ed è felice. Sarebbe scontento, eventualmente, perché perderebbe una grandissima occasione come il Manchester City”.

Le sue sensazioni sull’affare?

“Può succedere di tutto. È ancora tutto aperto...”.

È ancora tutto aperto anche per la promozione in Serie A. Il Palermo di Coronado se la gioca contro il Frosinone.

“L’obiettivo di Igor il prossimo anno è giocare in Serie A. Magari proprio con il Palermo e infatti è concentrato per questo traguardo. A ventisei anni è arrivato il momento di provare la massima serie”.