ESCLUSIVA TMW - Agostinelli: "Ieri un Napoli vero. Lazio, è un buon punto"

© foto di Lorenzo Marucci

Giornata di campionato a suon di frenate in testa alla classifica. Ha fatto rumore il ko della Juventus contro il Napoli: "Tanti meriti sono stati dei partenopei", dice a TMW Andrea Agostinelli, ex calciatore anche del Napoli. "Ho visto una squadra che ha saputo lottare su ogni palla, che non ha mai mollato. Sempre aggressiva, umile. Quando è così, è difficile battere un avversario del genere che peraltro ha pure qualità indiscusse".

E la Juve?

"Non l'ho vista bene, è stata una gara no. Ripeto, molti meriti vanno al Napoli. La squadra di Sarri non mi è sembrata concentrata e non ha avuto quell'aggressività che di solito la contraddistingue. Visti i risultati del pomeriggio poteva sfruttare meglio l'occasione ma quello di ieri è stato un Napoli... vero".

La Lazio ha deluso ieri sul piano della prestazione...

"Sì, ci si aspettava molto di più. E' stata la Lazio più brutta degli ultimi tempi però in una gara in cui non meritava ha comunque saputo prendere un punto e rosicchiare qualcosina alla Juve. E' un segnale importante".

Come mai questo passo indietro?

"Ogni gara fa storia a sè e il derby è sempre particolare. La Lazio era reduce da un'ottima gara in Coppa col Napoli, al di là dell'eliminazione. La prestazione negativa è stata una sorpresa".

C'è stato anche l'apporto negativo dei due portieri...

"Sì, ma Strakosha qualche parata importante l'ha fatta. Di sicuro i due portieri non sono stati i migliori".