esclusiva Agostini: "Napoli 52% per la finale. Gattuso non aspetterà l'Inter, sarà come ripartire da 0-0"

Cresce l'attesa anche per Napoli-Inter, la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani. Si parte dall'1-0 per i partenopei dell'andata. "Credo che Gattuso non giocherà per attendere l'Inter perchè rischierebbe di compromettere la partita", dice il Condor Agostini intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Rino giocherà come ha sempre impostato le sue gare casalinghe, anche se è in vantaggio di un gol credo che dovrà pensare di essere sullo 0-0. Dovrebbe essere una bella partita ma lo stop di tre mesi può incidere a livello mentale e fisico, non è facile riprendere e andare a cento all'ora".