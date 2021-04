esclusiva Agostini: "Pioli discusso? Facile affossare quando l'obiettivo sta per sfuggire"

Il Milan è in crisi e anche Pioli potrebbe essere messo in discussione qualora il traguardo Champions non dovesse esser raggiunto. "Facile osannare quando le cose vanno bene e poi affossare quando ti sta per sfuggire l'obiettivo", dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Agostini ex attaccante rossonero. "Dopo il girone d'andata tutti erano convinti di poter arrivare tra le prime quattro mentre ora i giochi sono difficili vista la ripresa di Napoli e Lazio e un calendario non semplice. I partenopei hanno messo insieme ottimi risultati sono più brillanti e possono sfruttare le ultime gare con uno spirito diverso da Milan e Juve".

Pioli ha responsabilità?

"Se ti mancano giocatori importanti è dura. Se un tecnico ha tutti a disposizione e fa risultato è bravo ma senza 4-5 titolari è complicato. Devi fare a meno di pedine che ti hanno portato risultati e gioco. Ora ti affidi alle seconde linee e la differenza di qualità si vede".

Senza Ibra è mancato l'uomo gol...

"E anche la difesa ha preso più gol di quelli che ci si aspettava; stando così le cose se non fai un gol in più rischi di perdere. Ma a mio parere comunque la mazzata più grossa è stata quella con lo Spezia, ha fatto vedere che manca qualcosa. Ibra è l'uomo guida e il risolutore tra assist e gol ma nelle ultime apparizioni per la verità si è avvertita poco la sua presneza"