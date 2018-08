ESCLUSIVA TMW - Ajax, l'ex team manager: "Dijks, a Bologna grande chance"

Uno dei volti nuovi in casa Bologna è Mitchell Dijks (25). Scuola Ajax, l'esterno olandese è uno degli uomini su cui Filippo Inzaghi punta maggiormente e noi di Tuttomercatoweb.com l'abbiamo inserito nelle possibili rivelazioni della stagione. Per conoscere meglio il giocatore abbiamo raggiunto David Endt, ex team manager dell'Ajax, che ha condiviso con il classe '93 un lungo percorso ad Amsterdam: "Mitchell ha trovato una grande opportunità andando a giocare al Bologna. E' cresciuto con noi all'Ajax, fino a raggiungere la prima squadra. Non si inserì bene nel suo primo anno, così fu mandato in prestito per farsi le ossa. Fisicamente è un calciatore molto forte, di piede mancino, ma di lui sorprende la gran volontà che ha sviluppato negli ultimi anni".

Perché sorprende? "Perché inizialmente ha trovato delle difficoltà dal punto di vista della professionalità che ci vuole per diventare un gran giocatore. Il talento era sotto gli occhi di tutti, lo si vede ad ogni giocata, ma diciamo che era un po' leggerino nel mestiere. Ora invece è maturato".

E quindi a Bologna cerca la finale consacrazione. "Sì, lui ci spera molto. In Olanda lo volevano tanti club, ma credo che possa essere soddisfatto di una nuova esperienza in Italia. Ha sempre avuto il fisico giusto, ma ha qualche lacuna dal punto di vista tattico. Quale Paese meglio dell'Italia, considerato la patria della tattica, per crescere da questo punto di vista? Ora è tutto nelle sue mani".

Per sperare magari anche in una chiamata dalla nazionale olandese. "Sì, sicuramente il nostro commissario tecnico lo terrà in considerazione se riuscirà ad avere la continuità che fin qui gli è mancata".